Neste sábado (20), às 20h15 (horário de Brasília), a Ponte Preta recebe o Mirassol no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A Macaca prefere apagar 2023, onde foi ruim em todas as competições e estrear com o pé direito em 2024. Enquanto o Leão da Alta, promete jogo duro contra a Ponte e não será surpreendente sair com os três pontos ganhos. O jogo terá transmissão da Cazé TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (pay-per-view).