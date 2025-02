Vitor Ricardo celebra bom momento e projeta reta final do Carioca

Um dos destaques do Boavista no Campeonato Carioca, Vitor Ricardo viveu mais uma grande noite no empate em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. O atleta participou do gol marcado por sua equipe e atuou durante os noventa minutos.

Em boa jogada pelo lado direito, Vitor Ricardo foi responsável pela assistência para o gol marcado por Marcos Paulo no início do segundo tempo. Anteriormente, o lateral já havia dado um passe para o gol na vitória de sua equipe sobre o Flamengo.

- Fico muito feliz de poder ajudar o time participando de gols e também na parte defensiva. O Boavista tem uma das melhores defesas do Carioca, tendo sofrido cinco gols, e tudo isso é fruto de um trabalho bem feito - disse Vitor Ricardo.

Com oito pontos conquistados, o Boavista ocupa a 8ª colocação na Taça Guanabara e sonha com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Vitor Ricardo comentou sobre os próximos compromissos e demonstrou confiança em conquistar os objetivos do início do ano.

- Estamos em oitavo, mas apenas três pontos do G4. Temos mais quatro jogos na primeira fase e vamos buscar as vitórias para seguir sonhando com a classificação - concluiu Vitor Ricardo.

Na 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Boavista visita o Bangu, na quarta-feira (5), às 18h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita. O rival da equipe de Saquarema ocupa a lanterna da competição e ainda não venceu na competição.