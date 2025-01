Veja a escalação do Botafogo para o jogo com o Volta Redonda

Sem surpresas na escalação, o Botafogo está pronto para encarar o Volta Redonda nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Apesar da campanha ruim até aqui, o técnico Carlos Leiria manteve o time base usado nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Assim, a escalação do Botafogo para o jogo desta quarta tem Raul; Newton, Kawan, Serafim e Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Kauan Lindes; Yarlen, Matheus Nascimento e Vitinho.

O Volta Redonda, por sua vez, vai a campo com Jean Drosny; Cayo Tenório, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre; Robinho e Chay; Mirandinha, Kelvin e Bruno Santos.

Para definir a escalação do Botafogo, Carlos Leiria teve que promover uma mudança, já que o volante Kauê Leonardo, que fora titular nas primeiras rodadas, foi emprestado à Ferroviária-CE. Além disso, o Botafogo tem Patrick de Paula pendurado.

O Volta Redonda, por sua vez, entra em campo com Bruno Santos e Wellington Silva pendurados. E o técnico Rogério Corrêa precisou lidar com três desfalques: MV, Matheus Lucas e Juninho Monteiro, todos lesionados.

Botafogo não consegue embalar no Campeonato Carioca

Com apenas uma vitória nos três primeiros jogos, o Botafogo precisa vencer o Volta Redonda para não começar a se complicar no Estadual. O time alvinegro começou a rodada na oitava colocação, com três pontos.

Apesar dos resultados aquém do esperado, Carlos Leiria evitou fazer mudanças profundas na escalação do Botafogo. Vale lembrar que o time carioca jogou até aqui com uma equipe alternativa, já que os titulares ainda estão realizando pré-temporada.