O Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ). O único gol da partida foi marcado por Philippe.

Graças à primeira vitória no Carioca, o Nova Iguaçu assumiu a vice-liderança provisória, com 4 pontos. A Laranja da Baixada ainda pode ser ultrapassada por Madureira, Vasco ou Fluminense. Já o Sampaio Corrêa ocupa a nona colocação com apenas 1 ponto.

Como foi a partida entre Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa?

Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa fizeram um primeiro tempo de estudo entre as equipes. Jogando em casa, a Laranja da Baixada teve poucas chances claras de abrir o placar.

Já no segundo tempo, o panorama do jogo mudou. O Nova Iguaçu passou a pressionar o Sampaio Corrêa. Aos 20 minutos, Andrey Dias sofreu um pênalti. Philippe cobrou e converteu. O atacante garantiu a primeira vitória da Laranja da Baixada na competição, depois da estreia com empate de 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. Já o Sampaio Corrêa continua sem ganhar. Na estreia, o time havia empatado de 0 a 0 com o Fluminense, em Moça Bonita.

