Escalações de Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca

Em mais um dia de clássico no Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 9ª rodada, no Maracanã. Enquanto o Rubro-Negro sonha em dormir na liderança, o Tricolor entra em campo com o objetivo de se aproximar do G-4.

A equipe comandada por Filipe Luís entra em campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. O Flamengo não contará com Arrascaeta, De La Cruz e Varela, que fizeram um trabalho especial no Ninho do Urubu, na manhã deste domingo (8).

Filipe Luís observa jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por outro lado, o Fluminense encara o Flamengo com Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Arias; Riquelme Felipe, Cano e Canobbio. O lateral-direito Samuel Xavier não foi relacionado novamente por ter sido poupado devido a dores musculares na partida contra o Boavista.

Mano Menezes durante jogo entre Fluminense e Vasco, pelo Campeonato Carioca (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Neste momento, o Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Carioca com 13 pontos conquistados. Já o Fluminense ocupa a 8ª colocação com 10 pontos na classificação, mas busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para a semifinal do estadual.

Na última temporada, o Rubro-Negro derrotou o Tricolor em três oportunidades, enquanto houve um empate e uma vitória do Time de Guerreiros. O clássico deste domingo (8) representa o primeiro Fla-Flu de 2025.