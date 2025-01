Carioca 2025: Volta Redonda vem forte, e pequenos do Rio correm por fora

Além dos jogos envolvendo os quatro grandes do Rio, a primeira rodada do Campeonato Carioca 2025 terá mais dois duelos. Neste sábado, a partir das 19h, o Bangu recebe a Portuguesa em Moça Bonita; no domingo, o Madureira encara o Volta Redonda em Conselheiro Galvão.

O time da Cidade do Aço surge como quinta força estadual nesta temporada e tem tudo para ser uma pedra no sapato dos grandes na Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca 2025. Isso porque Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo farão pelo menos parte do torneio com times alternativos, e vale lembrar que apenas os quatro primeiros avançam para os playoffs. Assim, com o grupo completo, o Volta Redonda tem boas chances ficar com uma das vagas à fase final.

Campeão da Série C do Brasileirão no ano passado, o Volta Redonda vai disputar a Série B em 2025 e é o único clube do interior do Rio com calendário garantido até dezembro. Isso representa maiores patrocínios e investimento mais forte no elenco.

O clube manteve a base do time e o técnico Rogério Corrêa. Até aqui, também anunciou nove contratações, a maioria até o fim da temporada. Entre eles está o zagueiro paraguaio Luis Cáceres e meia Chay, ex-Botafogo.

Madureira, Bangu e Portuguesa se reforçam pro Carioca 2025

Adversário do Volta Redonda na primeira rodada, o Madureira treina para a competição desde o início de dezembro. O clube trouxe de volta o técnico Daniel Neri e se reforçou em todas as posições: Yan foi contratado para o gol, Celsinho para a lateral direita, Marcelo para o meio campo, e Geovane Maranhão para o ataque.

Bangu e Portuguesa, por sua vez, praticamente montaram um time do zero. Quase rebaixado no Campeonato Carioca de 2024, o Bangu reformulou o time e trouxe o goleiro Alexander e o lateral Vitinho; os zagueiros Admilton, João Felipe, Yuri Garcia e Kevem; os volantes Moretti, André Castro, Franklin e Ronald Belé; os meias Lucas Nathan e Matheus Couto; e os atacantes Macário, Fabinho, Léo Pedro, João Veras, Ruan Carlos, Rafael Carioca e Léo Guerra.

A Portuguesa também se reforçou. Nas últimas semanas, chegaram o goleiro Vinicius Machado; os laterais Lucas Mota, Marcus Vinícius e Kaique Silva; o zagueiro Ian Carlo; o volante Henrique Rocha; e o atacante Hélio Paraíba.

Diferentemente do Volta Redonda, Madureira, Bangu e Portuguesa montaram seus times com foco apenas no Estadual, sendo que boa parte dos jogadores têm contrato apenas até o fim do Campeonato Carioca 2025.