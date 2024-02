Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão de Band, Bandsports e Canal GOAT (YouTube). O Glorioso ocupa a quarta colocação, com 14 pontos conquistados, enquanto o Gigante da Colina é o quinto na tabela do estadual, com 15 pontos.