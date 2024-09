Vitória x Vasco: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Vasco e Vitória se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Vitória e Vasco se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Estádio Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe rubro-negra tem valor de 2,33, já o empate marca 3,20 e a vitória do alviverde paga 3,15. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em um jogo com mais de 2,5 gols, com odd a 2,21. Quando o Vitória entre em campo a esperança é de termos um jogo com muitos gols. Isso porque, o rubro-negro tem a pior defesa do Brasileirão, com 38 gols sofridos em 25 rodadas.

Além disso, apontamos que as últimas duas partidas entre as equipes tiveram mais de dois gols marcados. No confornto do primeiro turno, o Vasco venceu por 2 a 1, e no penúltimo encontro entre as equipes, o Vitória foi superior e goleou o adversário por 3 a 0, em São Januário, pela Série B do Brasileiro de 2021.

✅FICHA TÉCNICA

Vitória x Vasco

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão (BA);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Caio Vinícius, Willean Lepo; Ricardo Ryller; Osvaldo, Filipe Machado, Willian Oliveira, Carlos Eduardo e Alerrandro.

Vasco (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho; Rayan, Dimitri Payet, Emerson Rodríguez e Pablo Vegetti.