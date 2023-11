Em jogo morno, o São Paulo derrotou o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caio Paulista, aos 51 minutos da segunda etapa, marcou de esquerda o gol da vitória tricolor em Salvador, a primeira do clube fora de casa na competição. Veja os melhores momentos do duelo no player acima.