A confusão envolvendo o atacante Diego Oliveira e o zagueiro Kuscevic, do Coritiba, teve novos desdobramentos. Nesta terça-feira (17), um vídeo divulgado pela Rádio Itatiaia mostrou que o episódio aconteceu dentro de campo, no decorrer do confronto do Coxa com o Atlético-MG, na Arena MRV. O Coxa venceu por 2 a 1.