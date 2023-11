Vasco e Corinthians protagonizaram um grande jogo pela 36ª rodada do Brasileirão, com vitória de virada do Timão pro 4 a 2. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Puma Rodríguez e Pablo Vegetti, ainda no primeiro tempo. Pelo lado paulista, Romero (duas vezes), Gabriel Moscardo e Giovane foram os responsáveis por balançar as redes. O destaque do jogo vai para o belo gol de Moscardo, de fora da área, que colocou o Corinthians à frente no placar pela primeira vez no jogo. Assista aos melhores momentos de Vasco 2x4 Corinthians no player acima!