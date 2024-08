Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 19:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo derrotou o Atlético-GO nesta tarde de domingo (11), no Morumbis, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Com time reserva, os comandados por Zubeldía abriram o placar com André Silva, aos 14 minutos do primeiro tempo, com assistência de Wellington Rato, no único gol da partida.

Com a vitória o Tricolor atinge a quinta posição na tabela, ao somar 38 pontos e se aproxima do G4 no campeonato.

São Paulo 1 x 0 Atlético - GO (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

SEQUÊNCIA

O São Paulo volta a campo, pelo Brasileirão, no próximo domingo contra o rival Palmeiras. Antes disso, o Tricolor irá enfrentar o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Jogo de ida acontece no meio da semana, quinta-feira (15). A bola rola a partir das 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Gran Parque Central.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zulbeldía)

Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Marcos Antonio e Liziero; Wellington, Nestor e Araújo; André Silva.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Rangel; Maguinho, Martins, Pedro Henrique e Guilherme; Rhaldney e Baralhas; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Shaylon; Derek