INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Keiller; Rômulo (Hugo Mallo/14' do 2ºT), Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Campanharo (Aránguiz/25' do 2ºT), Bruno Henrique (Alan Patrick/33' do 2ºT); Gabriel Barros (Maurício/14' do 2ºT), Lucca (Enner Valencia/33' do 2ºT) e Luiz Adriano.