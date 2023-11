O Corinthians foi atropelado pelo Bahia e perdeu, em casa, pelo placar de 5 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor de Aço foram marcados por Rezende, Cauly, Thaciano (2) e Ademir. O primeiro tempo terminou com 3 a 0 para os baianos. No intervalo e após a partida, a torcida do Timão vaiou e entoou cantos de protesto contra a equipe, em protesto pelo péssimo desempenho em campo.