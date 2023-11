Com a lesão de Dudu e Rony em baixa, Abel adotou uma formação com três zagueiros e dois atacantes, dando mais liberdade para Endrick ser válvula de escape pelo lado direito. Nos últimos três jogos com o novo sistema tático, o camisa 9 foi um destaques do Palmeiras e é a aposta de Abel para vencer o Botafogo e acirrar a briga no Brasileirão.