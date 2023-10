A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Lance! montou a seleção com os jogadores que se destacaram. O Bahia colocou dois jogadores no time, já o Santos e o Botafogo contam com três jogadores cada na lista, e ainda o destaque para o técnico do interino do Fogão Lúcio Flávio. Confira.