Red Bull Bragantino x Bahia: odds, estatísticas e informações para apostar no brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro

Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Massa Bruta tem valor de 2,21, já o empate marca 3,35 e a vitória do tricolor de aço paga 3,20. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória ou empate do Bahia, com odd a 1,64. Destacamos que a equipe do treinador Pedro Caixinha vem de três derrotas seguidas no Brasileirão, para Criciuma, Flamengo e Fortaleza. Por outro lado, o Bahia vem de três jogos de invencibilidade.

Além disso, o time do técnico Rogério Ceni está nas primeiras colocações do campeonato, enquanto a equipe paulista se encontra na zona de rebaixamento. Assim, apostar na vitória ou empate do Bahia pode gerar um dinheiro extra para o início do mês.

✅FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Bahia

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Nabi Abi Chedid (SP);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Red Bull Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Guilherme Lopes, Eduardo Santos, Douglas Mendes, Andrés Hurtado; Lincoln, Jadom, Lucas Evanfelista; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cualy; Thaciano e Everaldo.