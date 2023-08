Eliminado da Sul-Americana, o Bragantino agora está com foco total no Brasileirão e na classificação para a Libertadores do ano que vem. Depois de oscilar no início do ano, o time paulista, no comando do seu treinador português achou o caminho das vitórias e, apesar da goleada sofrida contra o Bahia, o time vinha de uma boa sequência no campeonato. O time precisa virar a página e esquecer o tropeço na última rodada para alcançar o objetivo.