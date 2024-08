Palmeiras x Cuiabá: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam neste sábado (24), às 18h30, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: vitória do alviverde tem valor de 1,44, o empate marca 4,30 e a vitória da equipe do Mato Grosso paga 8,0. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida. Nossa sugestão é apostar na vitória do Palmeiras, com odds a 1,44. Após as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores nas últimas duas semanas, a equipe do técnico Abel Ferreira disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Assim, prevemos que o alviverde irá com força máxima na busca do título da temporada.

Além disso, destacamos que o Cuiabá é o atual penúltimo colocado do torneio e dois últimos cinco jogos, perdeu quatro e empatou um. Neste cenário, o Palmeiras tem amplas chances de confirmar o favoritismo dentro de casa sem grandes dificuldades.

✅FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cuiabá

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque (SP);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Murilo, Caio Paulista, Agustín Giay; Richard Ríos, Aníbal Moreno, Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco Lopez.

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Marllon, Bruno Alves, Railan, Juan Tavares; Denílson, Lucas Mineiro, Lucar Fernandes, Max, Derik Lacerda e Isidro Pitta.