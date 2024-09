Juventude e Bragantino empatam em confronto direto para se distanciar do Z-4 no Brasileirão

Juventude e Bragantino empataram no Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 13:41 • Caxias do Sul (RS)

Juventude e Bragantino seguem na luta para se afastar do Z-4 no Brasileirão. No início de tarde deste domingo (29), as equipes empataram em 1 a 1. Mandaca abriu o placar para o Alviverde, enquanto Eduardo para o Massa Bruta.

Com o resultado, Juventude e Bragantino vão a 33 pontos. O Alviverde ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão. Já o Bragantino é o 11º colocado.

Como foi o jogo?

O Bragantino foi superior ao Juventude no primeiro tempo. No entanto, as equipes proporcionaram uma etapa sem emoção.

Os gols ficaram para o segundo tempo. Logo aos dois minutos, João Lucas cruzou, e Mandaca desviou para abrir o placar para o Juventude. O empate só veio aos 40 minutos, quando Eduardo Sasha levantou para Eduardo, também de cabeça, deixar tudo igual.

Eduardo Sasha deu uma assistência ao final da partida (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O que vem pela frente?

O Juventude viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco às 21h de sábado (5). Já o Bragantino recebe o Palmeiras às 16h30 do mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 BRAGANTINO

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 29 de setembro, às 11h;

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

🥅 Gols: Mandaca (2' do 2°T) e Eduardo (40' do 2°T)

🟨 Cartões amarelos: Oyama (Juventude) e Cleiton, Douglas Mendes, Matheus Fernandes e Eduardo Sasha (Bragantino).

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Gerson Ramos - auxiliar)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Luís Oyama (Mandaca), Jadson, Nenê (Marcelinho) e Edson Carioca (Ewerthon); Gilberto (Carillo).

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Jadsom, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho e Eduardo Sasha.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).