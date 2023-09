São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor já não tem grandes pretensões na competição, já que foi campeão da Copa do Brasil. O Timão vive situação parecida, mas concentra suas atenções na Copa Sul-Americana, na qual enfrenta o Fortaleza pela semifinal do torneio.