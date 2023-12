✅SOU DO TIME DA ADRENALINA, DA EMOÇÃO!

Para aqueles que não têm problemas cardíacos e curtem emoção no nível mais alto, a pedida é a "trilogia dos desesperados": Bahia x Atlético-MG, Vasco x Bragantino e Santos x Fortaleza. O Tricolor de Aço (17º colocado, com 41 pontos), clube que abre a zona do rebaixamento, precisa vencer o vice-líder Galo -que tem chances de ser campeão- e torcer por tropeços do Gigante da Colina (16º, 42) e do Peixe (15º, 43). Aqui a história é olho na TV e um secador na mão para acompanhar a queda de um campeão brasileiro.

⚽ ONDE ASSISTIR: Bahia x Atlético-MG | Vasco x Bragantino | Santos x Fortaleza