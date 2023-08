Goiás e Fortaleza se enfrentam na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), às 18h30, no EStádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. As duas equipes estão em momentos distintos no torneio. O Esmeraldino é o 16º colocado, com 16 pontos, enquanto o Leão do Pici está na 11ª posição, com 23 pontos.