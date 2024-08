Flamengo x RB Bragantino: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro (Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Flamengo e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (25), às 20h, no Estádio Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe rubro-negra tem valor de 1,68, o empate marca 3,75 e a vitória do Massa Bruta paga 5,40. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em uma partida com mais de 2,5, com odds 1,89. O Flamengo busca vencer para voltar a se aproximar da liderança do Brasileiro, já o RB Bragantino busca sair do meio de tabela e se distanciar da temida zona de rebaixamento. Neste cenário, prevemos que a partida será aberta com as duas equipes buscando gols a todo momento.

✅FICHA TÉCNICA

Flamengo x RB Bragantino

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Maracanã (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo (Técnico: Tite)

Rossi; Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos.

RB Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha)

Fabrício; Luan Cândido, Eduardo Santos, Douglas Mendes, Nathan Mendes; Jadsom, Raul, Lincoln; Jhon Jhon, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.