Cuiabá x Criciúma: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Cuiabá e Criciuma se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação/Twitter Cuiabá)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Cuiabá e Criciúma se enfrentam neste sábado (31), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Cuiabá tem valor de 2,10, já o empate marca 3,25 e a vitória da equipe aurinegra paga 3,65. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória ou empate do Criciúma, com odd a 1,73. A equipe aurinegra vem em uma crescente na temporada e está atualmente na 12ª colocação. Por outro lado, o Cuiabá caiu de rendimento nas últimas rodadas e se afundou na zona de rebaixamento.

Além disso, a equipe do Mato Grosso tem a pior campanha dentro de casa do Campeonato Brasileiro. Já o Criciúma tem conseguido somar alguns pontos como visitante. São ao todo 10 pontos conquistados fora de casa na temporada, tendo a 13ª melhor campanha. Com este cenário, prevemos uma partida difícil para a equipe mandante.

✅FICHA TÉCNICA

Flamengo x RB Bragantino

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal (MT);

📺 Onde assistir: Premiere