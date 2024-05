Corinthians x Botafogo: irmãos Romero se enfrentam pela primeira vez na carreira

Irmãos Romero vão se enfrentar em Corinthians e Botafogo (Foto: Arte Lance!)







30/05/2024

Corinthians e Botafogo se enfrentam no retorno do Brasileirão neste final de semana. A partida terá uma peculiaridade quando os dois times entrarem em campo. Esta pode ser a primeira vez na história que os irmãos Ángel e Óscar Romero se enfrentam na história.

Ángel Romero já é ambientado ao futebol brasileiro. Isso porque o atacante passou pelo Corinthians entre 2014 e 2018. Esta é a sua segunda passagem na equipe paulista.

Por outro lado, o irmão Óscar Romero está pela primeira vez no futebol brasileiro. Inclusive, o meia do Botafogo já se envolveu em polêmica e acabou sendo afastado do elenco. Porém, o clube reintegrou o jogador.

Após o empate com o Junior Barranquilla, que confirmou o segundo lugar do Botafogo no Grupo D da Libertadores, Óscar Romero projetou o duelo em família. Para o meia, a partida será linda.

Será lindo muito para a família. Vai ser o primeiro dulo que temos na carreira, vamos desfrutar muito — afirmou Óscar Romero.

Corinthians levou a melhor sobre o Botafogo na última vez que se encontraram (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (1º) na Neo Química Arena. A bola rola às 21h.