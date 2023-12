Quem também chegou perto da marca dos 80 gols sofridos foi o Náutico, em 2013. O time de Recife sofreu 79 gols naquela edição do Campeonato Brasileiro. Quem completa o Top 5 - ou Bottom 5 - é Santa Cruz de 2006, com 76 gols sofridos, e o Avaí de 2011, com 73 bolas nas próprias redes; todas as equipes também foram rebaixadas na lanterna do Brasileirão.