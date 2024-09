Brasileirão elege craque do campeonato no mês de agosto

Taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)







Publicada em 19/09/2024

O Brasileirão anunciou, nesta quinta-feira (19), o craque do campeonato no mês de agosto. O escolhido foi Luiz Henrique, do Botafogo e da Seleção Brasileira. Além do prêmio de craque do mês, o perfil oficial do torneio divulgou também que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi escolhido como melhor goleiro de agosto.

No mês de agosto, pelo Brasileirão, Luiz Henrique fez quatro partidas com a camisa do Alvinegro. Os adversários foram Atlético-GO, Flamengo, Bahia e Fortaleza. Confira abaixo as estatísticas do camisa sete em cada um desses embates.

Atlético-GO (3/8)

Gols: 1 Assistências: 0 Dribles: 6 Passes decisivos: 2

Flamengo (18/8)

Gols: 0 Assistências: 0 Dribles: 6 Passes decisivos: 4

Bahia (25/8)

Gols: 0 Assistências: 0 Dribles: 0 Passes decisivos: 1

Fortaleza (31/8)

Gols: 0 Assistências: 0 Dribles: 8 Passes decisivos: 1

As atuações de Luiz Henrique renderam para ele uma convocação para a Seleção Brasileira. Dorival Júnior colocou o jovem como titular na partida contra o Equador. O Brasil venceu o jogo por 1 a 0. O atacante saiu, substituido por Estêvão, um dos seus concorrentes ao prêmio de craque do mês no Brasileirão.