O Campeonato Brasileiro acabou de começar, foram apenas quatro rodadas até aqui, mas os torcedores mais fanáticos e empolgados já começam a fazer as contas e olhar a tabela para projetar o final da competição, lá em dezembro. Pensando nisso, o Lance! traz um balanço deste início e a posição em que os últimos cinco campeões e rebaixados estavam neste mesmo cenário nas últimas edições.

Os últimos cinco campeões Brasileiros foram o Botafogo (2024), Palmeiras (2022 e 2023), Atlético-MG (2021) e Flamengo (2020). A começar pelo atual campeão, o Glorioso está atualmente em 11° lugar na tabela de classificação, com apenas cinco pontos conquistados em 12 disputados. Na tabela do ano passado, na quarta rodada, o time carioca já estava na ponta com nove pontos.

O Palmeiras, uma das equipes mais regulares das últimas edições do Nacional, segue mostrando sua força em 2025. O time comandado por Abel Ferreira venceu em 2022 e 2023 e, atualmente, ocupa a vice-liderança da competição com os mesmos 10 pontos do Flamengo, o líder.

Em 2022, no entanto, o Verdão não ocupava a ponta da tabela na quarta rodada, mas sim a 12ª colocação, com cinco pontos, enquanto em 2023 o time estava em segundo lugar, com os mesmos 10 pontos que tem atualmente.

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Atlético-MG, que ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão, ocupa a vice-lanterna e tem apenas dois pontos conquistados em quatro partidas. No ano em que foi campeão, em 2021, nesta mesma fase, a equipe mineira tinha nove pontos e estava em terceiro lugar.

Já o Flamengo, atual líder com 10 pontos, venceu pela última vez em 2020. Naquele ano, o time ocupava apenas a 17ª posição na tabela, com quatro pontos. A arrancada se deu nas rodadas seguintes, já que o início não foi dos mais animadores.

Rebaixados no último Brasileirão

Em 2024, Athletico (42 pontos), Criciúma (38), Atlético-GO (30) e Cuiabá (30) foram os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o primeiro time a escapar da degola, o RB Bragantino, terminou a competição com 44 pontos, o que geralmente é a média necessária de pontos para permanecer na elite. Na quarta rodada, esses mesmos clubes tinha sete pontos, seis, um e um, respectivamente. (Veja a tabela abaixo)

Atualmente, ocupam as quatro últimas posições os seguintes times: Grêmio (3 pontos), Bahia (3), Atlético-MG (2) e Sport (1).

Tabela do Brasileirão 2024 - 4ª e 38ª rodadas

2023

Tabela do Brasileirão 2023 - 4ª e 38ª rodadas

2022

Tabela do Brasileirão 2022 - 4ª e 38ª rodadas

2021

Tabela do Brasileirão 2021 - 4ª e 38ª rodadas

2020