Bahia aproveita expulsão, vira e goleia o Cruzeiro pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 18:19 • Salvador (BA)

O Bahia goleou o Cruzeiro de virada por 4 a 1 neste domingo (23), na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. Gabriel Verón abriu o placar para a Raposa, mas Thaciano, Estupiña (duas vezes) e Biel marcaram para o Esquadrão de Aço e decretaram o resultado. Ainda com a partida empatada, Marlon foi expulso do lado celeste.

Com o resultado, o Bahia assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados em 11 partidas. Já o Cruzeiro caiu para a sétima colocação com 17 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Clovis Amaral da Silva (PE)

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Carlos de Peña, Cauly e Jean Lucas; Thaciano e Everaldo.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Romero e Lucas Silva; Robert, Matheus Pereira e Gabriel Veron.

Thaciano celebra gol pelo Bahia diante do Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)