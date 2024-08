Atlético-MG x Fluminense: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado pela 24ª rodada do Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 21h, na Arena MRV, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do alvinegro tem valor de 1,96, o empate marca 3,30, e a vitória da equipe tricolor paga 4,30. Gostou? Então faz a boa.

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória ou empate do Fluminense, com odds a 1,82. O tricolor vem de um bom momento na temporada e tem uma das melhores campanha do returno do Brasileirão. Por outro lado, o Galo não vem conseguindo confirmar as partidas dentro de casa. A equipe tem apenas a 11ª campanha quando a partida é no próprio domínio.

Além disso, destacamos que a equipe de Mano Menezes tem uma motivação extra para somar pontos na partida: a briga para fugir do rebaixamento. Se o tricolor conseguir uma vitória, terá chances de sair das últimas quatro colocações pela primeira vez no campeonato.

✅FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Fluminense

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV (MG);

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Éverson; Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Guilherme Arana, Bernard; Eduardo Vargas e Paulinho.

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Antônio Carlos, Thiago Silva, Guga, Esquerdinha; Matheus Martinelli, André, Jhon Arias, Ganso, Kevin Serna e Kauã Elias.