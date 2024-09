Athletico-PR x Palmeiras: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Estevao jogador do Palmeiras disputa lance com Cuello jogador do Athletico-PR durante partida no estadio Arena Barueri pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe paranaense tem valor de 3,10, já o empate marca 3,25 e a vitória do alviverde paga 2,33. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Palmeiras tem “14 finais” pela frente

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória do Palmeiras. A equipe alviverde deve vim com força máxima para o confronto em busca de se aproximar da liderança do Brasileiro.

Destacamos, que o Athletico-PR não vem tendo bons desempenhos na Ligga Arena. A equipe parananese tem apenas a 16ª melhor campanha dentro de casa no campeonato. Assim, prevemos o Palmeiras como favorito no confronto, agora que só disputa o Brasileirão e não divide o foco com outras competições.

✅FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Palmeiras

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena (PR);

📺 Onde assistir: Furacão e Cazé TV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Athletico-PR (Técnico: Martin Varini)

Léo Linck; Lucas Esquivel, Thiago Heleno, Kaique Rocha; Gabriel Girotto, Erick; Agustín Canobbio, Bruno Zapelli, Christian, Tomás Cuello e Gonzalo Mastriani.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Kaiky Naves, Murilo, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.