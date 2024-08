Zagueiro Murilo: ‘Palmeiras tem “14 finais” pela frente’

Murilo comenta sobre a importância das próximas partidas do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:56 • Curitiba, Paraná

Após a eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil e da Libertadores, o único campeonato restante para o clube é o Brasileirão. Os jogadores fecharam a semana de treinos intensos e preparações estratégicas para o confronto contra o Athletico-PR, que acontece este domingo (01), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, Murilo, foi o autor de um dos cinco gols marcados pelo Verdão em sua última partida contra o Cuiabá, e concedeu uma entrevista após o treino da manhã de sexta (30) sobre a sequência palmeirense de 14 “finais” até dezembro em busca do título brasileiro.

-Sem dúvida nenhuma, a gente tem 14 finais aí para poder jogar e ganhar. Está no nosso controle dar o nosso melhor, se dedicar em cada partida. O que a gente pode fazer é isso, e o resultado, consequentemente, vai vir. Mas sem dúvida nenhuma, do jeito que a gente vem trabalhando, se esforçando, vem se doando em cada treino, em cada jogo, as coisas vão sair naturalmente. Se Deus quiser, a gente vai fazer de tudo para vencer essas partidas que temos pela frente - afirmou o zagueiro.

Murilo voltou a marcar para o Palmeiras no confronto contra o Cuiabá (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Somando todos os confrontos em 2024, o Verdão é um dos clubes que menos foram derrotados tanto no geral (nove, empatado com Flamengo e Fortaleza) quanto como visitante (seis, ao lado do Internacional). O Palmeiras está invicto há seis jogos na casa do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.