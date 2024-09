Abel Ferreira define Palmeiras para enfrentar o Atlético-MG; veja a escalação dos times

Abel Ferreira escolheu seus titulares para o jogo diante do Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 17:53 • Campinas (SP)

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (28), às 18h30 (hora de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os técnicos Abel Ferreira, do Verdão, e Gabriel Milito, do Galo, já definiram suas equipes para o duelo.

Pelo lado dos mandantes, as suspensões de Zé Rafael e Richard Ríos forçaram duas alterações no meio-campo. Os escolhidos do técnico português para a posição foram Fabinho, cria da base do Palmeiras, e Aníbal Moreno.

Assim, o Palmeiras vai a campo enfrentar o Atlético-MG com Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Fabinho, Aníbal Moreno e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e 'Flaco' López.

O Atlético-MG, por sua vez, chega para o duelo embalado após grande atuação - e classificação - diante do Fluminense pela Libertadores. Assim, o técnico Gabriel Milito leva a campo o seguinte time: Everson; Bruno Fuchs, Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes e Rubens; Hulk e Deyverson.

O Palmeiras é, atualmente, o vice líder do Brasileirão, com 53 pontos, apenas três a menos que o líder Botafogo. O Atlético-MG, por sua vez, começa a rodada na nona posição, com 36 pontos conquistados até aqui.

