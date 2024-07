Vitória x Botafogo: quem leva a melhor no confronto direto?

Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 07:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). Quem leva a melhor no confronto direto?

Estatísticas de Vitória x Botafogo

Ao longo da história, Botafogo e Vitória já se enfrentaram em 47 oportunidades, com 17 vitórias do Vitória, 14 empates e 16 vitórias do Botafogo. Jogando pelo Brasileirão, são 38 partidas, com 15 vitórias do Leão da Barra, 12 empates e 11 triunfos do Botafogo. Em jogos com mando do Vitória, vantagem dos baianos. São 11 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Botafogo

Brasileirão - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de julho de 2024, às 21h30

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo

VITÓRIA: Arcanjo, Lepo, Uvini, Wagner Leonardo e Esteves; Luan Vinícius, Oliveira e Naldi; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpin

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Barboza e Marçal (Cuiabano); Barbosa (Gregore), Freitas e Eduardo; Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge