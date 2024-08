Marlon Freitas foi o capitão do Botafogo na classificação na Libertadores em cima do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 23:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo empataram em 2 a 2, pelas oitavas de final da Libertadores, e o time carioca avançou pela vantagem no placar agregado. A Botafogo TV postou em seu canal no YouTube, um vídeo mostrando os bastidores do confronto entre as equipes. Confira um trecho da preleção do capitão Marlon Freitas, antes da partida no Allianz Parque:

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras 2 x 2 Botafogo



Oitavas de final (volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: 21 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Faculdo Raul Tello Figueroa (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Pablo Beleatti e Cristian Gonzalo Navarro (ARG)

🖥️ VAR: Silvio Anibal Trucco (ARG)

🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Alexander Barboza e Mateo Ponte (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Flaco López e Rony (Palmeiras); Igor Jesus e Savarino (Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Richard Ríos (Rony), Zé Rafael (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Lázaro); Estêvão, Flaco López.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Hugo); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Matheus Martins) e Thiago Almada (Tchê Tchê); Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).