- Nós tentamos criar uma família entre os nossos clubes. Que trabalham juntos. Organicamente, nossos torcedores entendem isso. Isso foi uma coisa muito legal quando compramos o Botafogo. É totalmente distinto do meu investimento no Crystal Palace, mas os torcedores do Rio de Janeiro começaram a se conectar com os de Londres, começaram a trocar culturas, camisas, não competem com os outros. Redes sociais são muito boas para isso. Agora eu vejo pessoas com a camisa do Crystal Palace no Estádio Nilton Santos e vejo camisas do Botafogo nos pubs em Londres. E eles se chamam de irmãos. E há menos de 24 horas já fazem isso com o Lyon - afirmou.