Torcida do Botafogo foi responsável por mosaico do Futebol Solidário

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Botafogo, por meio do Movimento Ninguém Ama Como A Gente, foi responsável pelo mosaico levantado durante o amistoso beneficente Futebol Solidário neste domingo (26). A partida solidária em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS) teve grande mensagem de "Força" vinda das arquibancadas.



Na parte de trás das peças do mosaico estava presente a logo do Movimento Ninguém Ama Como A Gente. Segundo o portal "ge", a organização da partida convidou o movimento, responsável por produzir as festas nos jogos do Alvinegro. Além da palavra "Força", as cores verde, amarela e vermelha, presentes na bandeira do RS, formavam a imagem.

Mosaico feito pela torcida do Botafogo é levantado minutos antes do amistoso Futebol Solidário (Foto: Isabelle Favieri / Lance!)