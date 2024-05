Torcedores fazem fila para comprar nova camisa do Botafogo; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

A nova camisa I do Botafogo está fazendo sucesso entre os torcedores do clube. As vendas do uniforme foram iniciadas nesta quinta-feira (2) na Botafogo Store, loja oficial do clube na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e uma enorme fila se formou para a compra da peça. Assista no vídeo acima.



Segundo o próprio Botafogo, a camisa faz referência a história do clube. A estreia da nova camisa acontece nesta quinta-feira (2), na partida contra o Vitória, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

- Estamos muito felizes em lançar mais uma linda coleção em parceria com a Reebok. Os uniformes transmitem uma mensagem de valorização da nossa história e compromisso com o futuro que desejamos construir para o Glorioso. Os designs das camisas seguem uma tendência mundial e foram pensados com o objetivo de expandir ainda mais o alcance da nossa marca - afirmou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

Detalhes da nova camisa I do Botafogo para a temporada 2024 (Foto: Divulgação / Botafogo)