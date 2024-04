Botafogo perdeu para o Junior Barranqulla no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 04/04/2024 - 00:26

Os torcedores votaram na enquete do canal do WhatsApp do Lance! Botafogo e elegeram o pior jogador na estreia na fase de grupos da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. O Alvinegro perdeu por 3 a 1.

De acordo com os alvinegros, Eduardo foi eleito o pior jogador do Botafogo na partida com 49% dos votos (459 votos).

Eduardo fez uma partida apagada pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O segundo lugar ficou com Mateo Ponte. O lateral-direito teve 26% dos votos (246 votos). Gatito Fernández foi o terceiro lugar com 16% dos votos (152 votos) e, por último, Junior Santos, o artilheiro do Botafogo na Libertadores, recebeu 9% dos votos (81 votos).

