Publicada em 11/08/2024 - 11:59 • São Paulo (SP)

O líder Botafogo não faz uma boa partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, na manhã deste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. Prova disso é o placar parcial: 2 a 0 para os donos da casa, com gols de Danilo Boza e Carrillo. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso criticaram a atuação do time. Confira algumas reações até aqui.