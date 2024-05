Titular do Botafogo, Lucas Halter mira decisão na Copa do Brasil e manda recado: ‘Precisamos ser inteligentes’

Destaque do Botafogo, Lucas Halter falou sobre a importância da classificação na Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por João Brandão • Publicada em 21/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Reforço de 2023 no Botafogo, Lucas Halter vem se consolidando como uma das peças chaves do elenco na temporada. O atleta soma 26 partidas realizadas pelo Glorioso, mas foi poupado contra o Fortaleza, assim como outros nomes, visando a decisão da Copa do Brasil contra o Vitória.

Por conta da paralisação do Brasileirão, o Alvinegro tem uma semana cheia de treinos para se preparar para o mata-mata. Em entrevista ao Lance!, o zagueiro ressaltou a importância desse período para realizar ajustes na equipe, mas fez questão de se solidarizar com a tragédia no Rio Grande do Sul.

- A gente fica muito triste pelo motivo da paralisação, por toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É um momento complicado, de muita dor para muitas famílias, e deixo aqui meu carinho e solidariedade. Mas o fato de termos mais tempo para treinar é positivo, para mais descanso também, pois a maratona de jogos é muito intensa. Então vamos aproveitar esses dias sem jogos para treinar e ajustar tudo o que for necessário.

No jogo de ida, o Botafogo conquistou uma vitória por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para o duelo no Barradão. Apesar da má colocação do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro conta com a estreia de Thiago Carpini no comando técnico. Halter vê o confronto com muito equilíbrio.

- A gente sabe que será um jogo muito difícil, contra um adversário que é muito forte dentro de casa. A torcida deles é sempre muito presente e eles terão essa vantagem, assim como tivemos no primeiro jogo. Temos uma vantagem, apesar de mínima, mas temos que fazer o nosso jogo, sem acomodar com essa vantagem. Precisamos ser inteligentes e manter o nosso estilo de jogo para voltar de Salvador com a classificação.

Em 2023, o Botafogo chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Athletico-PR. Na temporada atual, o Glorioso espera igualar e superar sua campanha no mata-mata e tem o Vitória como o obstáculo.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE LUCAS HALTER:

PRESSÃO APÓS 2023

- O clube oferece um suporte psicológico, assim como outros clubes do Brasil, e acho que isso é muito importante para qualquer atleta. A gente sabe da pressão de vestir a camisa de um clube gigante como o Botafogo, das nossas responsabilidades, e temos que lider com isso da melhor forma possível. Acho que o que aconteceu em 2023 ficou no passado, e o foco é total no que podemos conquistar nesse ano.

MAU MOMENTO DO VITÓRIA

- Não penso assim. Acho que a pressão pela classificação está dos dois lados. Eles vão querer mudar o cenário, na estreia do treinador, e não podemos entrar desconcentrados. O importante é o Botafogo seguir seu plano de jogo, com o que o treinador pedir.

CLASSIFICAÇÃO NA LIBERTADORES

- Nós comemoramos logo após o jogo contra o Universitário, pois foi um jogo muito difícil e conseguimos o resultado que nos garantiu a classificação antecipada. Mas no dia seguinte a gente já virou a chave pois temos um outro confronto de mata-mata e queremos muito essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Estamos focados em brigar por todos os campeonatos que disputarmos, e vamos seguir assim, pensando jogo a jogo para buscar os resultados.

TRABALHO COM ARTUR JORGE

- Cada treinador tem suas particularidades, suas características e pensamentos, então é difícil fazer qualquer comparação. Sou grato aos que passaram por aqui e também ao Artur, que me passa confiança todos os dias. Ele é um profissional extremamente dedicado, focado na evolução constante do time, e isso nos faz sempre querer mais também. Além disso, sabe gerir o grupo, é uma grande pessoa, e tenho certeza que construiremos uma história vitoriosa aqui.

CHEGADA NO BOTAFOGO

- Fiquei muito feliz quando soube do interesse do Botafogo em mim. É um clube com uma história gigante no futebol, que está cada vez mais investindo para aumentar a competitividade, e poder vestir essa camisa me deixou muito orgulhoso e honrado. Sabia que seria um grande desafio, mas tinha certeza do que poderia entregar aqui e vim com muita vontade de construir a minha história no clube.