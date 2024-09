Tiquinho Soares e Alex Telles podem repetir no Botafogo dupla histórica do Porto

Artur Jorge tem a chance de reeditar dupla entre Tiquinho Soares e Alex Telles no Botafogo após sucesso no Porto (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Companheiros no Porto por quatro temporadas, Tiquinho Soares e Alex Telles se reencontram no Botafogo de John Textor. Em momentos diferentes, a dupla busca fazer história com o Alvinegro, como fizeram em Portugal.

Com a camisa dos Dragões, o centroavante e o lateral-esquerdo conquistaram quatro títulos, sendo dois do Campeonato Português, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal. No Brasil, os atletas buscam tirar o Alvinegro da seca de troféus e sonham com o Brasileirão e a Libertadores.

Além do sucesso com os títulos, Tiquinho Soares e Alex Telles esbanjaram afinidade em campo no Porto. Dos 65 gols marcados pelo centroavante com os Dragões, cinco foram com assistências do lateral-esquerdo, o que representa 7,6% dos tentos do atacante.

Atualmente, o camisa nove perdeu o status de titular desde a chegada de Igor Jesus, que vem sendo uma das principais peças da equipe de Artur Jorge. Por outro lado, o ala chega com grandes expectativas e com muito prestígio por conta de sua carreira na Europa.

Em momentos diferentes, Tiquinho Soares e Alex Telles buscam contribuir com seus atributos em prol de um objetivo em comum. Mas com as receitar para o sucesso e com uma parceria que ainda pode trazer frutos e levar alegria ao torcedor alvinegro.

GOLS DE TIQUINHO SOARES COM ASSISTÊNCIAS DE ALEX TELLES:

Braga 1x1 Porto - Campeonato Português - 15/04/2017

Porto 5x0 Rio Ave - Campeonato Português - 18/02/2018

Belenenses SAD 1x2 Porto - Allianz Cup - 30/12/2018

Porto 2x0 Vitória Setúbal - Campeonato Português - 16/02/2019

Sporting 1x2 Porto - Campeonato Português - 05/01/2020