Após um choque com Neris, o atacante caiu no gramado e se queixou de fortes dores no seu joelho esquerdo. Após ter deixado o campo, o atleta teve de ser amparado por integrantes do departamento médico do Glorioso até o vestiário do estádio. O meia Lucas Fernandes entrou em seu lugar. No vestiário, Tiquinho iniciou o tratamento.