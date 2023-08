O Botafogo não terá a presença de Tiquinho Soares no Paraguai, onde a equipe disputará a partida contra o Guaraní, pelas oitavas de final Copa Sul-Americana. Ainda na noite deste domingo (6), o camisa 9 regressará ao Rio de Janeiro, onde será submetido a uma reavaliação da lesão que sofreu no decorrer do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro.