O tropeço do Botafogo diante da Portuguesa-RJ rendeu vaias ao time no Nilton Santos. O Glorioso saiu na frente com Tiquinho Soares, deu a impressão de que venceria até com facilidade, mas sofreu o empate, fruto de uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo. O técnico Tiago Nunes avaliou com naturalidade o comportamento da torcida, que ainda está magoada com o desfecho da temporada passada.