Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogador de 23 anos, Thiago Almada, desembarcou às 6h da manhã desta quinta-feira (4) no aeroporto do Galeão, zona norte do Rio de Janeiro, para assinar com o Botafogo. Vindo de Miami, o meia argentino chega com status de estrela no futebol brasileiro.

Thiago Almada foi recebido com festa no local. Cerca de 40 torcedores marcaram presença, apensar do horário. O meia optou por não conversar com a imprensa, porém foi muito solícito com a torcida antes de entrar no carro e seguir para as instalações do clube.

- Estou muito feliz. Esperava essa recepção e vou fazer de tudo para retribuir em campo - afirmou o jovem argentino em meio à confusão criada pelos torcedores, que estavam querendo registrar o momento com uma foto com o atleta.

O presidente John Textor afirmou que esteve próximo de firmar o acordo com Thiago Almada, no início do ano, mas, na ocasião, o Atlanta United não aceitou a proposta. O meia chega pelo valor de R$ 137,4 milhões, se tornando na contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Thiago Almada é uma das maiores promessas da Argentina atualmente (Foto: ERIC ESPADA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Vale lembrar que o contrato tem uma cláusula que obriga o jogador a se transferir para o Lyon, da França, em janeiro. Outro detalhe é que o mesmo está convocado para disputar as Olimpíadas pela Argentina, e desfalcará o Botafogo já no fim de julho.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada está no Atlanta United desde 2022. Ano passado, o garoto foi eleito o Jogador Jovem do Ano da Liga Norte-Americana de 2023. Na atual temporada, Almada disputou 14 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. O meia tem um acerto de 85% nos passes, 3.3 chutes por jogo e 67% dribles certos por partida.