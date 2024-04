Textor comparece à Cidade da Polícia para apresentar provas sobre manipulação de resultados

John Textor foi na Delegacia do Consumidor (Decon) para apresentar provas de manipulação de resultados (Vítor Silva/Botafogo FR)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, John Textor compareceu mais cedo à Cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de apresentar supostas provas sobre manipulação de resultados no Brasil, segundo o "Globo". O norte-americano foi acompanhado por três advogados.

Existe a expectativa de que o empresário comente sobre o assunto após o confronto entre Botafogo e Junior Barranquilla, pela estreia da Libertadores. Além disso, o mandatário deve falar sobre a chegada de Artur Jorge, que assumirá o comando técnico do Alvinegro.

No próximo dia 15 de abril, John Textor será julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não ter apresentado provar sobre as suportas manipulações de resultados que afirmou possuir. A procuradoria pede a suspensão automática do norte-americano.

SENADOR DE OLHO

Relator da CPI da Manipulação de Resultados dos Jogos de Futebol, Jorge Kajuru (PSB-GO) enviou um pedido à Polícia Federal (PF) exigindo a apresentação de provas. Em entrevista ao "Globo", o senador deu mais detalhes do processo.

- Eu fiz o pedido, a solicitação, pelo respeito que tenho ao diretor Andrei, para mim o melhor diretor da história da Polícia Federal, e sei que ele é independente, e que ele imediatamente iria convocar esse cidadão americano que chegou no Brasil e começou a jogar tudo no ventilador. Tem 45 dias que ele fala ter gravação de árbitro cobrando propina de jogo que ele manipulou, até agora ele não apresentou. Comentei com o diretor da Polícia Federal que, na minha opinião, como senador da República e presidente da CPI da manipulação, qualquer um dos casos cabe condenação. Ou a ele (Textor), se ele não apresentar as provas, ou aos que tenham cometido esses supostos crimes denunciados.

Nesta semana, John Textor divulgou em seu site que os jogos entre Palmeiras x Fortaleza, pelo Brasileirão 2022, e Palmeiras x São Paulo, pelo Brasileirão 2023, foram manipulados. No entanto, o empresário não apresentou provas em relação ao que disse.