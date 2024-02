O Botafogo pagou por Segovia 1,5 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões na cotação da época) ao Guaraní-PAR, em março do ano passado. O atacante virou uma espécie de talismã na boa fase do time no Brasileirão, ganhou até música da torcida, mas caiu de rendimento junto com todo o elenco no segundo turno da competição.