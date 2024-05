Segovinha confirma retorno ao Brasil após empréstimo em clube da Bélgica

Segovinha retorna ao Botafogo e estará à disposição a partir do dia 10 de julho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Segovinha confirmou que retornará ao Botafogo após o fim do empréstimo com o Molenbeek, da Bélgica. Em entrevista à Nordy González, o brasileiro reforçou o desejo de cumprir seu contrato.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Volto ao Botafogo agora, terminou o torneio (Belga) e tenho que voltar de novo ao Brasil. A ver o que vão me dizer por lá. Meu contrato é até 2026. Para mim foi uma experiência muito linda jogar na Europa. Agora voltarei ao Botafogo e tomara que consiga voltar à Europa em algum momento para mostrar meu futebol.

Por conta da janela de transferências internacional, Segovinha só poderá atuar pelo Alvinegro a partir do dia 10 de julho, como são os casos de Thiago Silva, no Fluminense, e Felipe Anderson, no Palmeiras. No entanto, o atleta descartou permanência na Bélgica após o rebaixamento de seu time.

Na Europa, o jogador participou de sete partidas e contribuiu com apenas uma assistência. No Botafogo, o paraguaio havia contribuído com dois passes decisivos para gols.